濱崎步上海空場演唱感動全世界 社群霸氣2舉動！真的被中國氣到

濱崎步火速公開上海空場演唱會現場照片。翻攝IG @a.you

日本樂壇天后濱崎步11月29日在上海演唱會無預警被喊卡，面對1萬4千個空座位，她霸氣照樣開唱，並於11月30日晚間公開現場演唱照，期間也在限時動態上轉發台灣媒體報導，網友認為，她在社群上這兩個舉動，可見對此事憤怒之情。

濱崎步火速分享沒有觀眾的演唱會現場照，並在上海打卡，用英文發文提到，即使空了1萬4千個觀眾席，但感受到來自全世界粉絲的愛，這也是她最難忘的演唱會之一，由衷感謝參與的200多名工作人員。

濱崎步面對空無一人的觀眾席，仍堅持開唱。翻攝IG @a.you

感動全世界粉絲！被敲碗快來台灣

另外，濱崎步也承諾將會在適當時機，公布這場演唱會表演畫面，受到粉絲期待之餘，更感受到她的怒氣與霸氣。濱崎步在社群上的舉動，也無疑對中國開嗆，感動全世界粉絲，尤其台灣粉絲更喊話希望她來台開唱。



