濱崎步上海空館開唱！ 徐佳青：日僑也看不下去

日本女星濱崎步日前在上海的「無人演唱會」引發震撼，僑委會委員長徐佳青就坦言，已經引發海外日僑憤怒，許多民眾也藉由此事，可以感受到中國戰狼外交的粗暴。

面對中國打壓，徐佳青也稱讚濱崎步展現天后的高智商和高EQ。另外，徐佳青也鼓勵台僑多參與當地主流活動，現在台僑團體擴大舉辦大聯盟台灣日，如今已經展現一定成效，把台灣文化帶入主流活動，讓中國沒辦法打壓。

