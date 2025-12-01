濱崎步上海開唱喊卡 蔣萬安．陳其邁頻招手

日本歌手濱崎步，2024年才到中國大陸多個城市開唱，沒想到今年11月29號的上海的演唱會「被迫取消」，但讓歌迷感動的是這一幕。

即便台下一個觀眾都沒有，濱崎步還是從頭唱到安可，PO文寫下「空了14000個座位，卻感受到來自世界各地粉絲的喜愛，這是我最難忘的演出之一」。可以說是最有「聲音」的無聲抗議，但既然中國大陸「政治力介入」不給唱，有沒有考慮，來台灣呢?

高雄市長陳其邁喊話，濱崎步來高雄辦演唱會。（圖／TVBS）

高雄市長 陳其邁 說:「這個當然要看她個人，是不是時間，是不是可以配合。嗯...我個人是非常喜歡她，當然非常歡迎她能夠來。」高雄市長陳其邁，招手喊話濱崎步，歡迎來高雄辦演唱會。蔣萬安當然不能讓陳其邁，專美於前。

台北市長 蔣萬安 vs. 台北市議員(民) 簡舒培:「市長，你願不願意再邀請濱崎步來？然後如果來，她願意來，你可以來幫她喬檔期。我已經講過了，我這邊再講一次，絕對歡迎濱崎步再次來台北開演唱會。」

蔣萬安也說，歡迎濱崎步來台北開演唱會，還要準備小驚喜給她。（圖／TVBS）

其實濱崎步在今年8月，就來過台北小巨蛋開演唱會，當時蔣萬安還親自手寫卡片給她，蔣萬安喊話，下次濱崎步來台北，還要再給她驚喜。

台北市長 蔣萬安 說:「不久前濱崎步來台北開演唱會，我特別送上小籠包、鳳梨酥，我也親手寫了卡片送給她，也送了她很喜歡的Hello kitty悠遊卡，所以台北絕對歡迎她下次再來，而且會繼續給她驚喜。」搶當「演唱會大城」，台北、高雄，要趁這波大陸抵制潮，爭取更多，日本藝人，到台灣表演。

