濱崎步上海開唱臨時喊卡！「獨自登台」開唱畫面曝光了

日本綜藝天后濱崎步近期原安排在上海開唱，卻在演出前1天被突然以「不可抗力」為由，粗暴喊卡，外界普遍認為與中國近期抵制日本氛圍有關。她的主辦團隊耗時5天搭建舞台，卻在當天上午突然被通知取消；不過，濱崎步沒有因此離開，反而在空無一人的體育館照常登台，完整唱完一場「一個人的演唱會」，並錄下全程，準備日後公開回饋粉絲，畫面曝光後，引發大批歌迷抱屈及感動。





中國主辦方於昨（28）日下午臨時宣布取消原訂今天在上海浦發銀行東方體育中心的演唱會，並承諾30日內全額退票。合計200名工作人員則在接獲通知後立刻啟動拆台。濱崎步本人則發出長文，向1.4萬名買票觀眾致歉，坦言團隊是「接到要求取消的通知」，無奈語氣表露無遺，並強調對所有工作人員與歌迷深感抱歉，不過未進一步說明取消理由。



儘管正式演出被取消，濱崎步仍按原定流程進入場館，站上空蕩蕩的舞台完成全場演唱，並象徵性地把舞台留給粉絲，外頭歌迷表示有隱約聽見場內歌聲。



另外值得一提的是，濱崎步在取消前一天，曾主動為悼念香港大火罹難者而調整演出內容，包括撤除火焰特效、取消紅色造型、呼籲觀眾不要穿紅衣，被粉絲視為極具人文關懷的舉動。即使無法上演，濱崎步仍以行動回應承諾，被讚是「以藝術對抗遺憾」。



疑似受日中關係惡化影響，不只濱崎步，多名日本藝人在中國演唱會的臨時喊卡事件頻傳，例如美波、Natori、花譜、吉本興業的演藝活動都受到波及。萬代南夢宮第三度於上海舉辦三日動漫嘉年華，首日晚間卻出現突發狀況：歌手大槻真希在演唱《ONE PIECE 航海王》首部片尾曲〈memories〉時，舞台背螢幕與照明突然全部熄滅，工作人員匆促上台與大槻真希短暫交涉後將她請下台，會場接續廣播宣布「今日演出結束」，留下一片錯愕與掃興悲鳴的現場觀眾，演出時程表隨後也被貼「中止」標示。

濱崎步原訂今在上海進行演唱會，卻無故在前一天遭中國方粗暴取消。（圖／大步整合行銷提供）













