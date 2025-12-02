濱崎步上海開唱遭取消內幕曝光 公司會長感嘆：像在殺雞儆猴

濱崎步面對1.4萬空位仍完成演出。（翻攝自濱崎步IG）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論讓中國跳腳，以各種方式施壓，日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，卻在前一天以「不可抗力因素」取消。濱崎步恩師、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人1日在社群透露：「上海演出前一晚，一切在無聲的情況下崩塌了，像是殺雞儆猴般令人恐懼。」

儘管演唱會被取消，濱崎步在IG分享當晚的演出畫面，她站在空無一人的場館舞台，與樂隊及舞者一起完成全套演出，敬業態度讓歌迷感動不已。公司會長松浦勝人則在X回憶當天狀況：「上海演出前一晚，一切在無聲的情況下崩塌了，像是殺雞儆猴般令人恐懼。」他也寫下：「眼見大人們一步步被逼入絕境的景象，那份沉重，光是觸碰便令人戰慄。那短短數日，彷彿是在電影情節中迷走一般。」

有網友留言質疑：「既然知道會取消，為什麼還要繼續進行？明明事前完全可以做出停辦的決策吧。門票退款呢？？給業者的款項呢？ 難道是抱著『搞不好能行』的心態去做的嗎？ 這真不像松浦先生的作風啊...... 」松浦勝人則回覆，當地主辦單位告知他活動會如期舉行，結果當天卻突然宣布取消，「沒有任何商量的空間」，似乎意識到言論被熱議，他解釋只是抒發心情，沒想到會被做出膚淺的解讀，他也已經反省。





