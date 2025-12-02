濱崎步上海開唱遭取消「中國損失超過日方」 網友：歡迎來台灣

濱崎步在上海面對空位開唱成為話題。（翻攝網路）

日本「平成三大歌姬」濱崎步原訂上個月29日在上海開唱，卻在前一晚臨時被以「不可抗力因素」取消，後來她對著台下14,000個空位演完，並在社群狂轉繁體中文媒體報導。

不僅如此，濱崎步的臉書貼文超過9萬讚、逾5,000分享，唯獨未在微博發聲。香港網友留言道歉，台灣粉絲更湧入大喊「歡迎來台灣」「Love from Taiwan」。

當天雖無觀眾，濱崎步仍堅持唱完整場並全程錄製，引發網路討論；隨後她在社群分享演出畫面，以英文感性表示：「雖然場館空空蕩蕩，但我感受到來自世界各地歌迷的愛。」

廣告 廣告

由於中日關係緊張，多位日本藝人在中國大陸的活動受影響。前《環球時報》總編輯胡錫進雖公開支持「暫停日本藝人演出」的政策，但坦言濱崎步在「最後時刻」遭取消，反而造成中方更多損失。

胡錫進對此寫道，包括演出公司違約、前期投入、上海消費減少，以及許多粉絲白跑一趟。他指出，制裁策略應盡量減少對自身的反作用力。

更多鏡週刊報導

阿翰合體爸爸級前輩胡瓜 自曝最愛阮月嬌「講3小時都不會累」

濱崎步在上海對1.4萬空位開唱 她社群曬照曝無奈心境「像被抽空」

以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目 天后推手新動向曝光