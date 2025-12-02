濱崎步上海開唱遭取消！公司會長爆「殺雞儆猴」內幕：令人恐懼

近日中日關係緊張，天后濱崎步（Ayumi Hamasaki）原定於上海舉行的演唱會在開唱前夕突然被迫取消。面對突如其來的變故，濱崎步選擇在空無一人的場館內完成演出。而她的前男友兼愛貝克思唱片公司會長松浦勝人1日在社群平台X（前稱推特）發聲。

濱崎步錄製無人演唱會。（圖／翻攝浜崎あゆみ 臉書）

松浦勝人1日在台X發文還原當天情況，直指事件背後的複雜背景。他表示：「上海公演前夕，一切都在無聲無息中崩塌。這就像殺雞儆猴般令人恐懼，這句話至今仍縈繞心頭。」松浦勝人回憶，演出取消的決定來得毫無預警，現場舞台已搭建完成，200名工作人員也全數就緒，卻在最後一刻收到「強制中止」的通知，完全沒有任何商量餘地。

松浦勝人1日在台X發文還原當天情況。（圖／翻攝松浦勝人X）

松浦勝人也在發文中分享了自己的感受：「眼見大人們一步步被逼入絕境，那份沉重令人不寒而慄，甚至只是觸碰到一下就會發抖不已。那幾天的情景，彷若置身於一部電影。」他最後以「濱崎步」、「上海」、「創傷」等標籤結尾，表達對事件的無奈與痛心。

濱崎步演出後在社群上訴說心聲。（圖／翻攝浜崎あゆみ 臉書）

濱崎步原定於11月29日在上海舉行演唱會，卻在演出前一天突然遭主辦單位以「不可抗力」為由宣布取消。但她仍選擇以她一貫的堅持與專業精神完成這一晚，在已拆除觀眾席、僅剩工作燈的空蕩舞台上，從第一首歌演唱到安可曲。濱崎步也承諾，將在適當時機公開這場特別的演出影像，以彌補無法與粉絲現場相見的遺憾。

