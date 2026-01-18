濱崎步上海開唱遭取消「隔2月後發聲」 再曬無觀眾演唱會畫面

濱崎步上海演唱會遭取消，隔2個月再霸氣發聲。（資料圖／粘耿豪攝）

日本天后濱崎步原定去（2025）年11月29日在上海舉辦演唱會，但演出前一天無預警遭取消，於是傳出她堅持在四面無人的場館中完成演出。沒想到時隔近2個月，濱崎步再次曬出全場零觀眾的舞台照，霸氣喊：「我至今仍認為這是演藝生涯中，排行前幾名、最棒的一場演唱會。」

濱崎步17日深夜突然曬出一系列無人演唱會的片段，首先配文寫下：「我完全不打算談論什麼是謊言，什麼是原因，或是為什麼會變成這樣，因為我根本無從得知。我所知道的，只有我親眼所見，內心所感受到的事實，那就是當時在那裡的每一個人，都沒有放棄那個舞台」，更直問：「這段開場，在你們眼裡看來只是一場彩排嗎？」

濱崎步再發文提無人演唱會。（圖／IG@a.you）

她進一步表示，即使當場沒有觀眾，她仍因宏福苑大火的憾事，在演出中避免了紅色服裝，「很多工作人員和我都心繫香港，所以我們不穿紅色服裝，也取消所有煙火特效」。面對空無觀眾的場面，她也特別感謝身邊的各種夥伴，「在這樣的狀況下依然保持堅強意志，帶來精彩演奏的樂團與和聲老師；在後半場消耗極大體力，仍以不變的熱情與我一同奔向舞台角落帶動氣氛的舞者；還有，竭盡全力的全體工作人員，以及…所有的TA（粉絲名）！」

此外，濱崎步日前也發文吐露心情，「雖然近來日子非常無情，不知道剩下的時間是早已注定、要由自己決定，還是會突然降臨，但這份靈魂還有未竟之事才讓我得以繼續生存」，所以她2026年將把時間、身心都獻給等待已久的日本 TA，並期待其他的亞洲TA能到日本相會，強烈宣告：「軟弱也該到此為止，是時候回到那個嚐得到血味的世界了」，不禁引人懷疑背後的真正含意。

