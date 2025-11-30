濱崎步上海開唱遭取消！「1萬4000座位零觀眾」堅持唱完真相還原

濱崎步在社群還原當天演出真相。翻攝a.you IG

亞洲天后濱崎步原定昨（29日）在上海舉辦演唱會，卻因突發「不可抗力」因素臨時喊卡，讓大批粉絲撲空、錯愕不已。然而，比粉絲更心碎的人，是她本人，濱崎步透過社群親自轉發台媒報導的截圖，以沉重又堅定的文字揭露當天真相，令人不捨。

濱崎步在限時動態中向所有參與籌備的成員及粉絲致歉：「沒有機會直接見面道歉，就只能把舞台拆掉，我至今仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」她坦言，在混亂心情中反覆思索自己是否還能做什麼，但目前除了公告以外「真的沒有其他辦法」。

濱崎步在社群還原當天演出真相。翻攝a.you IG限動

她也表示，在接到演出取消的通知後，團隊仍決定「在沒有觀眾的情況下，從第一首歌唱到最後一首安可曲」。她透露，舞者、樂團與所有工作人員都全力投入，就像台下真的坐著原本應到場的1萬4000名粉絲，「所有演出者、工作人員，都以與正式演出毫無差別的心情完成」。

她也分享與團隊的合照，向粉絲喊話：「我正與一路同行的團隊、中國的工作人員，以及日本的大家庭一起向前邁進。請不要擔心我。」並提醒粉絲：「請找到那些能讓心靈變得滿足的正面事物，無論再微小，都要好好保護自己。」

濱崎步上海演唱會無奈遭取消。翻攝a.you IG

濱崎步最後表示，「娛樂應該是連結人與人之間的橋梁，而我希望能成為搭起這座橋的人。我至今仍堅信著。」消息曝光後，網路上湧現大量讚賞與心疼聲浪。不少粉絲激動留言「這才是真正的天后」、「專業度滿分」、「14000個座位變成14000個想念」、「沒有人的場館還能唱完，太敬佩了」。



