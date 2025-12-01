濱崎步上海零觀眾敬業唱完 蔣萬安：台北歡迎她再來、會繼續給驚喜

台北市長蔣萬安表示，歡迎濱崎步下次再來台灣開唱。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕日本天后濱崎步上月底在上海舉行演唱會，無預警被取消，但她仍在台下座位空空如也的情況下敬業完成，粉絲感到不捨。由於濱崎步今年八月也曾於台北小巨蛋開唱，台北市長蔣萬安今天下午出席市政總質詢前受訪表示，台北絕對歡迎她下次再來，且會繼續給她驚喜。

蔣萬安表示，濱崎步先前來台北開唱時，特別送上小籠包、鳳梨酥及她喜歡的Hello Kitty造型悠遊卡，也親手寫了卡片，台北絕對歡迎她下次再來，且會繼續給她驚喜。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

濱崎步遭中國無理對待！轉發《自由時報》霸氣反擊 孤獨開唱畫面曝

福建艦低調成軍洩端倪 國安揭12/13關鍵點：北京恐拉高態勢

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

中國強制取消濱崎步上海演唱會 顏若芳：不要再說文化歸文化、都是政治優先

