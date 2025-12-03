濱崎步上海鬧大了！登日本節目開唱 霸氣喊：我一直向前走因為我是Ayu
娛樂中心／綜合報導
日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，導致多位日本藝人在中國演出被取消。29日天后濱崎步（Ayu）的上海演唱會，在前一天也臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空位唱完整場，引發外媒報導「上海這件事鬧大了！」濱崎步今晚（3日）登上富士電視台年末音樂特別節目，並在社群霸氣發聲。
濱崎步今晚在臉書PO出身穿白色禮服，參加日本富士電視台年末音樂特別節目《FNS歌謠祭》演唱的照片，並霸氣發文寫道：「I keep moving forward, because I am Ayu.（我一直向前走，因為我是Ayu。）」她並預告今晚將演唱兩首歌曲《Moments》和《mimosa》。
PO文一出，許多台灣網友紛紛留言：「加油 台灣支持你」、「Ayu加油，支持妳」、「妳是最棒的！」、「來台灣開」、「最愛濱崎步」、「很漂亮」。
外媒《法國國際廣播電台》（RFI）近日以「濱崎步無人演唱會，上海這事鬧大了」為標題報導，內文除了詳述整起事件經過，還大讚濱崎步對著空場演唱，敬業的精神感動許多人，贏得一致好評，全世界都看到了。
