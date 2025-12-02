濱崎步上海「無人演唱會」被讚爆 中媒竟稱「假的」：攝影師偷拍彩排

▲ (圖/翻攝自 @a.you IG)

中國 / 武廷融 綜合報導

日本天后濱崎步日前到中國上海舉辦演唱會，卻因中日關係僵局而被無預警取消。不過她在11月30日發布「無觀眾演唱會」照片，也被粉絲狂讚「超霸氣」。沒想到中國媒體昨(1)日突稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，並表示相關照片是一名賴姓攝影偷拍彩排畫面並上傳。不過中國網友並不買單，認為濱崎步在個人IG都有發出照片證實，痛批是「造謠式闢謠」。

因近期中日關係緊張，多位日本藝人在中國活動受影響，其中濱崎步原訂於11月29日在上海舉辦的演唱會，竟在28日被中方以「不可抗力因素」臨時取消。不過濱崎步則表示，她將錄下「零觀眾」的演唱會，並於30日在IG上發出多張照片，寫下「雖然有1萬4000個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，這是我最難忘的演出之一。」

不少網友以及濱崎步的粉絲都大讚濱崎步此舉相當「霸氣」。沒想到在1日晚間，中國媒體「澎湃新聞」報導「濱崎步一個人的演唱會訊息不實」，並放上一張道歉聲明，內容是一名賴姓攝影工作人員，稱自己在濱崎步彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並上傳到抖音帳號，引來自媒體轉載，杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」。

中國媒體也紛紛報導「濱崎步一個人的演唱會訊息不實」，但中國網友卻相當傻眼，因為濱崎步在個人IG都有發出照片，並認為是想以此反制濱崎步。中國網友說「越說越丟人」、「敢做不敢認，造謠式闢謠」、「真當大家不看IG啊」、「精神勝利到這種地步嗎???」、「只要安撫願意相信的人就可以了」、「濱崎步都發IG了，還能騙的了誰呢」、「彩排會放彩帶？」

