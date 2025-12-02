濱崎步上海「空氣熱情開唱」中方辯不實！社長親爆出內幕：像殺雞儆猴

娛樂中心／綜合報導



日本天后濱崎步原定於上海舉辦演唱會，突發遭到中國主辦方強行取消，濱崎步事後在社群PO出自己在空無一人會場完成演唱的畫面，沒想到卻被中國方強凹不實、照片為外流彩排畫面，濱崎步本人則堅稱是面對1.4萬個空座位，從頭到尾完成演出，愛貝克思唱片公司會長松浦勝人則在個人經營X帳號爆出演唱會交涉內幕了。





愛貝克思唱片公司會長松浦勝人在 X 爆料，表示演出前一夜「一切無聲崩塌」。（圖／翻攝自X@maxmatsuuratwit）

愛貝克思唱片公司會長松浦勝人於1日在個人經營X帳號，發文提及在上海演出前，所有的一切都無聲崩塌了，「像是在殺雞儆猴一樣，真的很可怕」，他提到當時的心情「看著大人們被逼到絕境的景象，只要輕輕碰觸就會顫抖般的沉重。那幾天，彷彿在電影裡徘徊一般。」。









松浦勝人提及，中國方前一天仍保證「會辦」，最終卻以當局名義強行喊停。（圖／翻攝自X@maxmatsuuratwit）

網友在留言區質疑松浦勝人明明知道活動可能會被阻止，為什麼還執意要進行下去，認為他抱持「也許能辦」僥倖心態去做，認為「不像是松浦先生你的作風啊～」，對此松浦勝人則回應，他提到當時中國方原本是說好「會辦」，但當天卻突然以當局「不容分說」的方式叫停了，他解釋自己最初貼文只是想把自己心情記錄下來，沒想到卻被外界認為自己抱有僥倖，「我只是把當時的心情寫下來而已，但沒想到還是有人會做出那種流於表面的解讀，讓我也稍微反省了一下。」，目前濱崎步演唱會遭到中方取消、天后獨自面對1.4萬個空座位完成全程演唱的創舉，再加上中國官方硬凹的說法，讓日本、台灣，甚至部分中國粉絲都感到相當不滿，事態持續延燒。

事件持續延燒，日台粉絲與部分中國網友對中方說法不滿，批評聲浪不斷升高。（圖／翻攝自IG@a.you）





原文出處：濱崎步上海「對空氣熱情開唱」中方辯不實！公司社長「爆出交涉內幕」：像殺雞儆猴

