濱崎步上海0觀眾照唱 難忘「對空氣演出」粉絲讚：很敬業
日本歌姬濱崎步原定上週六（29）要在中國上海舉辦演唱會，但在開唱前一天被「不可抗力的因素」取消，昨（11/30）晚她在社群平台發文，證實自己在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，還在IG轉發多則台灣媒體相關報導，引發網友熱議。
濱崎步昨晚曬出無人演唱會的畫面，她說自己面對台下空了14000個座位，卻感受到來自世界各地粉絲的喜愛，更表示這是史上最難忘的演出之一，並打從心底欣賞200位中國、日本的團員、樂隊成員和舞者，貼文一出，讓大批粉絲直呼心疼，並大讚天后很敬業。
濱崎步原定29日在上海開唱，然而28日臨時遭取消，但她仍如期開唱，且一曲未刪完整表演，而她為此一連用日、英語發文，強調「娛樂是連接人們的橋梁，她想站在創造橋梁的那一邊」，不少中國網友用簡中留言「中國人很抱歉妳在上海的遭遇，政府的態度並不代表民眾」、「中國普通人大多對此感到非常遺憾」、「政治嚴重影響著這個國家，粗暴干涉各項事務，我們對此也無能為力」。
