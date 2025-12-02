濱崎步上海0觀眾開唱遭陸媒轟「假的」 陸網友傻眼：本人IG都發了...

日本流行音樂天后濱崎步日前在上海演唱會被臨時取消，她發文曬出多張無觀眾的演唱會的照片，但卻有中國媒體宣稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，實際上是彩排過程的照片外流，該名攝影團隊工作人員也公開致歉。但報導讓大批中國網友都看不下去，怒批難道濱崎步是自己騙自己嗎？

陸媒稱是「彩排照」外洩 公開攝影團隊人員致歉聲明

日本流行音樂天后濱崎步原定11/29要在中國上海舉辦演唱會，但卻被「不可抗力的因素」臨時取消，但她仍敬業完成「無觀眾」演唱會，並全程錄製，被獲封是真正的女皇。但卻有中國官媒宣稱此為「不實訊息」，並找到偷拍者，也公布該名偷拍者道歉聲明。

廣告 廣告

中國媒體宣稱濱崎步0觀眾演唱會是假的，還秀出彩排演唱會偷拍者道歉聲明。圖／翻攝自Weibo

中國報導指出，是一名攝影團隊工作人員在濱崎步彩排期間偷拍，並在11月28號上傳到抖音帳號，寫下「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」的「不實訊息」。更被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體杜撰出濱崎步獨自在空無一人的現場，唱完了整場演唱會等「虛假內容消息」。

濱崎步上海演唱會無預警被喊卡 中國外交部避答

報導一出讓不少中國網友都看不下去，直呼濱崎步本人IG都證實了，難道是自己騙自己嗎？還有人說下一步是否要說她本人不知道自己正在唱歌？而面對日本歌手在上海演唱會被喊卡，中國外交部也避談，僅說對於社會、商業性活動的具體操作情況和原因，建議向中方的主辦方了解。

濱崎步無懼演唱會遭取消，依舊開唱，她的美容師也大讚會被後世傳頌下去，不過她所屬的唱片公司會長松浦勝人也坦承會留下陰影，像是在殺雞儆猴一樣好可怕。據悉濱崎步當時在IG轉發台灣媒體的新聞報導時，人還在中國，強硬態度讓外界刮目相看。

台北／張綺云、黃明聖 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

金鐘60／Lulu曝開場rap是阿達寫還陪同彩排 現場人嚇：怎不是漢典？

黃仁勳5訪花娘小館 台語誇讚白菜「揪齁呷」

親簽棒球遭上網翻倍賣 黃仁勳幽默喊「五五分」：把我的份寄給我