濱崎步不受上海事件影響 FNS歌謠祭造型驚豔

（中央社記者戴雅真東京4日專電）日本歌手濱崎步3日晚間出演富士電視台節目「2025 FNS歌謠祭 第1夜」，華麗的服裝造型引起觀眾驚嘆。節目播出前，她在Instagram以英文寫下訊息，「我會持續向前，因為我是ayu」（I keep moving forward, because I am ayu.），不受上海舞台喊卡影響。

濱崎步提到，她在節目中表演Moments與mimosa兩首歌曲，並公開身穿純白禮服的個人照，以及穿著大裙襬禮服、與舞者們一起拍攝的合照等。濱崎步還張貼了回顧舞台生涯的短片，搭配她親自作詞的mimosa歌詞，令不少歌迷感動。

日媒ENCOUNT報導，濱崎步演唱Moments時身穿白色禮服，裙擺部分有巨大羽毛覆蓋，而這些「巨大羽毛」其實是舞者手持的大型羽扇營造出的效果。對此，觀眾紛紛在網路上表示震驚。

有網友說，「這根本是紅白歌唱大賽等級的服裝吧」、「本來以為是裙擺，結果竟然是舞者拿著羽扇」、「Ayu！太厲害了！還以為是小林幸子！」老牌歌手小林幸子以在紅白的華麗服飾而聞名。

出道邁入第28年的濱崎步如今仍活躍活動，她將於30、31日在東京國立代代木競技場第一體育館舉辦每年例行的跨年演唱會。（編輯：田瑞華）1141204