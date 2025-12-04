濱崎步不受上海喊卡影響！「返日霸氣喊話」 電視台力挺超淚目

日本女皇濱崎步返日參加節目《FNS歌謠祭》錄製。（圖／翻攝自濱崎步 IG）





日本女皇濱崎步原訂11月29日上海演唱會在前一天被取消，隨後面對1.4萬人的場館錄製「0人演唱會」，對此，她本人也通過社群證實，並分享出現場舞台照，表示是最難忘的演出。如今濱崎步也回到日本並於節目演出，發文中更是霸氣宣言，可以看出並不受舞台臨時被喊卡的影響。

濱崎步在上海演唱會被取消一事鬧得沸沸揚揚，如今也在IG發文，曬出自己登上了日本節目《FNS歌謠祭》，證實回到了日本，並配文霸氣寫下：「I keep moving forward, because I am ayu.（我會繼續前進，因為我是濱崎步）。」

此外，濱崎步還分享了影片，以2004年發行的歌曲〈Moments〉搭配從出道以來各種活動花絮的影片，加以今年推出的新歌〈mimosa〉，展現了從過往到現在的天后，她也感謝節目組為大家展示了她的每個瞬間，未來也請多多關照。



