濱崎步不忍了！曬上海無人演唱會「高清照」鐵證 標日本攝影師打臉中國

娛樂中心／綜合報導

日本流行歌姬濱崎步日前在亞洲巡演期間，原訂於上海舉行的演唱會在開唱前夕臨時取消，隨後澳門場次也宣告中止，引發各界關注。當時她仍帶領全體舞者與樂手，在空無一人的場館中依既定流程完成整場演出，卻遭部分中國媒體指稱該場僅為「彩排」，網路上甚至出現自稱工作人員的道歉貼文，試圖帶風向導向為偷拍事故，對於外界質疑，濱崎步以行動打臉。

照片可見濱崎步在正式演出時背後座位空無一人。（圖／翻攝自IG @a.you）

近日濱崎步再度於社群平台釋出多張上海「無人演唱會」全新高畫質照片，畫面涵蓋舞者、樂手與舞台細節，並特別標註兩位日本攝影師姓名，等同直接否定相關謠言。同時，她也將這組照片作為即將登場的東京跨年演唱會宣傳素材，展現持續向前的態度。

廣告 廣告

濱崎步在無人演唱會遭質疑後，再度釋出高清晰照片打臉酸民。（圖／翻攝自IG @a.you）

事實上，濱崎步在澳門場取消後曾坦言，自己決定不再糾結於無法釐清的外在因素，「有太多事情想破頭也找不到答案」，與其反覆消耗，不如把心力放在接下來的舞台。目前全力備戰將於12月30、31日於東京代代木第一體育館舉行的跨年演唱會。該場地對她而言意義非凡，不僅多年來幾乎年年在此與粉絲倒數，也曾舉辦出道25週年等重要紀念演出，被粉絲視為象徵性的「聖地」。

濱崎步在無人演唱會舞者們同樣認真演出。（圖／翻攝自IG @a.you）

最新貼文中，濱崎步感性表示，距離代代木跨年演唱會的最終彩排僅剩約10天，這場演出將獻給原本期待在上海、澳門見面的歌迷，也獻給一路支持亞洲巡演的香港、新加坡、台北、杭州、北京與日本的粉絲。她更向「TA（Team Ayu）」喊話，邀請大家一同在聖地搖滾迎接新年。

濱崎步面對萬人空座位演唱會依舊賣力演出。（圖／翻攝自IG @a.you）

不少粉絲看到照片後留言讚嘆，即便現場沒有觀眾，舞台上的每個人依然全情投入、氣勢驚人。對此，濱崎步也親自回應，坦言回看那些表情時依然深受感動。即使歷經風波，她仍用音樂與舞台，為自己與歌迷寫下最堅定的回應。

更多三立新聞網報導

《當哈利遇見莎莉》名導夫妻慘死豪宅！毒癮兒曾流浪街頭 成最大嫌疑犯

職棒韓援明年恐大風吹！來台將突破63人「女神版圖」重組「她」成關鍵

足球天王真的甩尾了！馮迪索親自證實C羅演出《玩命關頭》：角色已想好

曾在醫院值夜班！清純護理師變酒店「當紅頭牌」醫科大學畢業下海真相

