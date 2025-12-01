濱崎步中國得不到溫暖台北會給？ 蔣萬安：絕對的
〔記者董冠怡／台北報導〕日本歌后濱崎步中國上海開唱遇上中國制裁，台北市議員簡舒培今天在市政總質詢表示，高雄市長陳其邁喊話歡迎濱崎步到高雄，台北市長蔣萬安是否也該有所表示？在中國得不到的溫暖，台北市會給？對此，蔣點頭並秒答，「絕對的」，謝謝濱崎步上次選擇台北開演唱會，歡迎再次造訪，也歡迎日本歌手、團體來台北開唱。
簡舒培指出，上海拒絕了濱崎步，給她不好看的臉色，蔣萬安是否可向濱崎步喊話，歡迎她來台北開演唱會？如果她願意來，是否願意幫她喬檔期？
蔣萬安說，稍早受訪已喊過，他在議場上再喊一次，絕對歡迎濱崎步再次來台北開演唱會，而且一定會給予全力協助。
簡舒培說，台北市除了爭取演唱會經濟不落人後之外，另外對於日本友人的相挺也絕對支持，在中國得不到的溫暖，台北市會給？相不相挺所有的日本人？
蔣萬安微笑回應，絕對的，也謝謝濱崎步上次選擇台北開唱，絕對再次歡迎，「當然」，日本任何歌手和團體都歡迎來台北開唱。
