濱崎步中國演唱會接連遭取消 深夜連發照吐心聲：會持續努力

【緯來新聞網】日本天后濱崎步原定於上海與澳門的演唱會先後取消，引起大批粉絲關心。就在外界猜測她心情起伏之際，濱崎步昨深夜接連更新社群動態，透露對生活、舞台與未來的看法。

濱崎步中國演唱會接連被取消。（圖／濱崎步IG）

濱崎步率先以一則文字貼文表明，「既然下定決心要轉換情緒，那就照做吧」，她直言生活中總有「再怎麼思考也沒有結果的難題」，因此選擇將自己轉向「有光的那一邊」。這段話被不少歌迷解讀為她經歷低潮後的心理調適，展現出面對逆境仍力求樂觀的態度。



之後在限時動態中，濱崎步回憶起去年參與FNS節目演出時的一幕。她表示，當時合作表演《Surreal》的一名舞者舞姿驚豔到讓她當場說不出話來，甚至形容那段舞動「像千手觀音一樣令人動容」。雖然當下無法表達，但這份敬意一直留存在心中。最後她也鼓舞自己表示，「明天我也會持續努力」，展現對舞台熱情依舊不減。



接著，她再度發文並上傳兩隻愛犬躺在床上的照片，畫面溫馨療癒，配文則以英文寫下「我依然相信人生是美好的」，溫暖句子引發網友共鳴與鼓勵，許多人留言表示「她真的在努力走向光明」、「這句話令人鼻酸」。透過這些貼文，外界看見她在風波過後仍努力傳遞正能量的堅強模樣。

