濱崎步中國演唱會突遭取消！一畫面看哭粉絲 親吐心聲：娛樂應是橋樑

娛樂中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，就連天后濱崎步演唱會都在舉辦前一天遭取消，對此，濱崎步28日晚間在IG發文吐心聲，無奈表示「娛樂應該成為連結人與人的橋樑」。

濱崎步上海演唱會前一天，突然傳出「臨時喊卡」。28日晚間開始，網路陸續出現舞台撤場的照片，現場裝置正被拆除，黃牛也開始退票，售票平台同步關閉售票頁面，不再販售新票，讓已買票的歌迷陷入混亂。外界猜測可能與近期中日關係緊張有關，而同時間多組日本藝人上海演唱會也因「不可抗力因素」陸續取消。

廣告 廣告

濱崎步中國演唱會突遭取消，濱崎步PO出與工作人員合照，無奈發聲。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而卻被臨時通知取消，舞台直接被全部拆除。濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。

接著28日深夜，濱崎步在IG上PO出在演唱會後台與工作人員的合照，表示「我將與我的團隊一起繼續前行，他們一路陪伴我走過了這次巡演，請不要為我擔心」。對於在中國的演唱會被臨時取消，濱崎步無奈喊話「我依然堅信，娛樂應該成為連結人與人的橋樑，而我渴望成為搭建這座橋樑的一份子」。

「小紅書」上流傳一張濱崎步演唱會現場的舞台照，舞台燈光亮著，台下空無一人，讓許多粉絲心碎。（圖／翻攝自小紅書）

此外，中國社群平台「小紅書」上也流傳一張濱崎步演唱會現場的舞台照，舞台燈光亮著，台下觀眾席卻空無一人，畫面讓許多粉絲相當心碎，不過中國網友則表示「藝術無國界但藝術家有。她是一位優秀的歌手，但她始終代表的是日本，國家行為人民一定程度買單，以此告誡，我覺得沒什麼過的」，然而演唱會臨時取消，受影響的卻是早已買好票的中國歌迷，其他人也嘆「經典自己人搞自己人」、「心疼外地的歌迷和主辦單位」、「粉絲買了票請了假，機票住宿都花錢了，也沒有賠償，傷害的是誰」。

更多三立新聞網報導

大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！矢板明夫揭中共目的：向日本施壓

步台灣藝人後塵？日本藝人接連表態「永遠支持一中」：中國是第二故鄉

范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎

劉德華爆曾「欠債1.6億」！向太霸氣出手給錢：完全沒寫借據

