濱崎步中國演唱會遭取消「仍上台演唱」！1動作點名台灣網驚：高招反擊

日本天后濱崎步（Ayu）原訂於 11 月 29 日在上海開唱，但日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事」相關談話後，引發中國政府不滿，多項限制措施接連出籠，濱崎步的演唱會也在舞台搭建完成後臨時遭到取消。突如其來的通知令不少粉絲錯愕，但更令人意外的是，濱崎步沒有因此離開，而是選擇留在場館內，依原定流程完成一場「沒有觀眾、卻不打折」的完整演出，此外，濱崎步事後轉發台灣媒體，也被網友形容為「最優雅的反擊」。

濱崎步上海演唱會臨時被取消，主辦單位對外表示，取消原因為「不可抗力因素」。（圖／翻攝自濱崎步微博）









上海演唱會被迫取消後，濱崎步於 28 日晚間透過社群限時動態向舞者、樂手、後台技術團隊以及準備進場的粉絲深深致歉，她表示，所有人為了這場演出準備已久，臨時喊停讓她難以置信。29 日晚間，她再度更新限動，透露仍然按照排練多時的順序，在空無一人的場館內唱完整套曲目，從開場曲到安可一首不漏，並在表演結束後才默默離開。「所有演出者跟工作人員都抱著和正式演唱會完全一樣的心情，全力以赴完成了這場演出。」她說，這一晚，是送給原本可入場的 1萬4000名 TA（粉絲名）的禮物。





濱崎步在空無一人的場館內唱完整套曲目，從開場曲到安可一首不漏，並在表演結束後才默默離開。（圖／翻攝自小紅書）













濱崎步也在貼文中公開與中、日兩國工作人員的合照，感性喊話希望所有人都能在混亂中保持力量，找到能讓心靈平靜的事物，「也請務必保護好自己。」她強調，娛樂的核心是連結，不是對立，「我始終相信自己能成為那座橋，希望大家也能一起往前走。」

濱崎步接連轉發多家台灣媒體撰寫的三篇相關報導，此舉也被外界視為她「間接點名台灣」。（圖／翻攝自IG@a.you）





值得注意的是，在空場演唱後，濱崎步接連轉貼三篇由台灣媒體撰寫的相關報導，內容皆提到她如何堅持把演唱會唱完的細節。這個舉動粉絲看了興奮不已，留言：「姐牙起來了，擋不住！」、「Ayu連發台灣媒體報導，太帥了」、「整個事件就是她教大家什麼叫高級表態」、「演唱會是她的底線，看過紀錄片的人都懂她對工作的拼命」、「這根本高招反擊...不要惹我們的Ayu」、「最優雅的反擊」。









