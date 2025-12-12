濱崎步中國演唱會遭取消！「台灣濱崎步」王彩樺心疼發聲：不尊重

王彩樺聽聞偶像濱崎步演唱會遭取消十分心疼。（圖／翻攝自濱崎步IG、記者沈芳宇攝）





日本流行天后濱崎步近日因中日關係敏感，原訂在上海、澳門舉辦的演唱會接連遭到取消，引發各界關注，素有「台灣濱崎步」之稱的女星王彩樺，昨（11）日出席胡瓜「鑽石舞台之夜」感恩餐會，被問及此事時也心疼發聲了。

王彩樺成為濱崎步鐵粉多年，今年8月濱崎步來台開唱時，王彩樺也帶著女兒朝聖偶像，並在社群分享心情寫下，「能近距離看到偶像，我激動得不能自己」，還送上花籃嗨喊「我是台灣濱崎步」，可見興奮程度。如今濱崎步上海、澳門演唱會接連遭到取消，她也十分心疼偶像表示：「我覺得不尊重。」

王彩華素有「台灣濱崎步」之稱。（圖／萬星傳播提供）

王彩樺受胡瓜邀約參與明年（2026）3月21、22日在北流舉辦的「鑽石舞台之夜」演唱會，談及舞台戰袍，她大方表示：「一定會露奶這是最基本的，『長輩』端出來！感恩現場的粉絲，邀請觀眾一起來做愛心！一定要把長輩請出來，我的『奶奶』。」更笑喊要與賴慧如搶胡瓜身邊女人的位置，當場喊話胡瓜一起主持。



