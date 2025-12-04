濱崎步事件延燒 民進黨：中共全面輸出文化恐怖主義
日本天后濱崎步的上海演出在開唱前突然被取消事件越演越烈，民進黨中國部今表示，當北京不爽，任何人都可能被迫付出代價；中共正在全面輸出「文化恐怖主義」。
這次不僅濱崎步，日本資深歌手大槻真希在上海萬代嘉年華演唱《航海王》名曲時，竟被現場熄燈強制中止。
民進黨中國部指出，這次並非單一事件，是中共系統化「文化恐怖主義」的又一次卑劣行動。舞台在瞬間被審查鐵拳摧毀，這是赤裸裸的政治恐嚇，「只要你被視為政治風險，我就能讓你從舞台上瞬間消失」。
中國部指出，這不是偶發事件，這是中共運作了30年的跨國鎮壓系統。近年的發展更是荒謬到沒有底限，中共要求在中國發展的台灣藝人，必須定期轉貼「台灣必歸」政治口號，強迫表態效忠。在中國舖天蓋地的統戰攻勢下，藝人不再只是藝人，而是淪為被中共綁架的統戰棋子。
民進黨中國部分析，中共正將內部的審查制度外溢成全球政治武器，意在將世界拉進北京設定的言論邊界。從自我審查、企業屈服、平台跪下，到演唱會被消失，這是一套完整的寒蟬效應輸出機制。
中國部指出，這些作為讓政治人物、國際倡議者、專家學者、藝人以及媒體工作者在行動前即自我審查、陷入心理恐懼。對中共而言，這種低成本操作的「預期受害」機制，是最具效能的政治武器。
中國部強調，近年來，中國的「長臂管轄」不只停留在外交與政治領域，更全面滲入文化、娛樂、企業與媒體。面對中共不斷擴張的文化恐怖主義，全球各界必須保持高度警覺。唯有以更堅定的意志與行動捍衛民主自由，才能徹底遏止紅色恐怖對國際秩序的侵蝕，阻絕極權恐怖在世界舞台上滋長。
