濱崎步亞巡壓軸沒了！澳門場證實也被取消 濱崎步心痛發文證實

「濱崎步亞巡最終壓軸澳門場宣布取消！」繼上海場在前一天突然喊卡後，原定2025年1月10日在澳門舉行的最終場次，同樣因「多方面因素」遭取消。濱崎步在社群平台發文表達遺憾與痛心，向期待已久的粉絲致歉。主辦方表示，除了辦理退票，上海及澳門場購票者可優先購買2026年演唱會門票。睽違16年重啟亞巡的濱崎步，如今面臨接連取消的困境，令人不勝唏噓！

日本知名歌手濱崎步的亞洲巡迴演唱會再度傳出壞消息，繼11月29日上海場在前一天突然被取消後，原定於2025年1月10日在澳門舉行的最終壓軸場次同樣因「多方面因素」宣告取消。濱崎步透過社群平台發文表達遺憾與痛心，並向所有期待已久的粉絲致歉。主辦方表示，除了會為粉絲辦理退票外，上海及澳門場的購票者將可優先購買2026年演唱會門票，相關細節仍在處理中。

睽違16年重啟亞洲巡迴的濱崎步，如今面臨演唱會接連取消的困境。濱崎步在社群平台的限時動態上以日文發文，表示明年1月10日在澳門的公演最終場因「多方面的因素」已接獲取消通知，對此她感到遺憾與痛心，並向所有粉絲表達歉意。公告同時附有英文版本，濱崎步在文中強調自己不會放棄，並表示與粉絲之間的羈絆是永恆的。

濱崎步曾在社群平台分享與粉絲同樂的舞台畫面，展現出她對粉絲滿滿的感激之情。她曾表示非常感動，因為粉絲們給予她力量和愛。演唱會主辦方已宣布，除了會為受影響的粉絲辦理退票程序外，上海和澳門場次的購票者將可優先購買2026年演唱會的門票，但相關事宜仍在處理中。

值得注意的是，上海演唱會是在活動前一天才宣布取消，當時濱崎步面對空無一人的場館，仍堅持完成演唱和表演。而澳門場次則是提前一個月宣布取消。雖然取消的確切原因未被明確說明，但粉絲們的期待再次落空。

