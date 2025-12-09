濱崎步亞巡最終場沒了！澳門演唱會也被取消 本尊證實向粉絲致歉
日本樂壇天后濱崎步自2024年展開睽違16年的亞洲大型巡迴演唱，近期發生原定11月29日在上海的演唱會，臨時遭大陸主辦方取消，她在零觀眾的情況下完成演出一度造成熱議，掀起全球粉絲關注。豈料，濱崎步今（9）日又在社群證實，明年1月的澳門演唱會同時也是亞巡最終場被取消，親自向粉絲致歉。
濱崎步仍在進行中的亞洲巡迴演唱，日前在大陸上海站被主辦方臨時取消，引發全網熱烈討論。濱崎步今日無預警透過社群Instagram發聲，在經紀公司與主辦單位多次商談後，基於多項因素考量，預計於2026年1月10日在澳門舉行的亞巡最終場也被迫取消。
在濱崎步的聲明中提到，在上海演唱會取消後，又要向粉絲公布這個壞消息，她的內心十分痛苦，「無法將本次受到亞洲各地歌迷喜愛和支持的巡演，圓滿地帶到最後一場，我與整個團隊感到非常遺憾與不捨。」濱崎步也向粉絲們致歉，承諾未來一定會再創造見面的機會。
至於已經購票的粉絲，濱崎步也特別說明，團隊正在努力協調，希望持有上海與澳門2場演唱會門票的粉絲，除了能夠退票，未來還能優先取得預計於2026年舉辦的巡演門票，「為了不讓粉絲留下遺憾，我們會用盡全力做能夠做的一切。」
據悉，濱崎步當時收到上海演唱會取消通知後，就在社群表示，自己無意針對不熟悉的政治或敏感議題發表評論，但對於日本與中國共約200名辛苦準備多日的工作人員、表演者與粉絲，她深感歉疚與不捨，「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起」。
