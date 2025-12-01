濱崎步來台開演唱會？ 蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

因中日關係緊張，日本天后濱崎步取消11月29日在上海舉辦的演唱會，並以「無人演唱會」形式唱完全程；有網友建議來台開唱。對此，台北市長蔣萬安今（1日）表示，台北絕對歡迎她。

台北市長蔣萬安。（中天新聞）

有網友建議濱崎步，乾脆來高雄開唱。高雄市長陳其邁受訪時表示，自己也很喜歡濱崎步，但一切仍要看濱崎步的時間是否能配合。

台北市議會今進行市政總質詢，蔣萬安赴市議會時回應時事議題。對於是否歡迎濱崎步來台北開演唱會，蔣萬安說「不久前濱崎步來台北開演唱會，自己親手寫了張卡票送給她，也送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜」。

媒體追問「所以會繼續邀請濱崎步」？蔣萬安回應「我們非常歡迎」。

至於上海、台北雙城論壇，能否如先前預期12月下旬在上海登場？

蔣萬安表示，大概確定是在12月底，但是很多行政細節還在跟上海方協調，一旦確定有結論，一定會跟大家報告。

