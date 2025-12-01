濱崎步來台開演唱會？ 陳其邁喊歡迎來高雄：我超喜歡她

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海舉辦演唱會，因中日關係緊張而喊卡。高雄市長陳其邁認為「非常不可取」。面對網友敲碗詢問「高雄能不能邀她來開唱」，陳其邁表示，非常歡迎濱崎步來高雄演出，「我個人非常喜歡濱崎步」。

高雄市長陳其邁。（資料照／中天新聞）

儘管上海演唱會無預警喊卡，濱崎步仍在1.4萬個空席前堅持演出。她身穿華麗舞台服裝、全力演唱的身影曝光後，引發全球粉絲心疼與讚嘆，不少人直呼「敬業到想哭」。濱崎步事後也在Instagram瘋狂轉載台灣媒體報導抒發心情，顯示對此事件的重視。

陳其邁回應表示，他個人非常喜歡濱崎步，她非常有自己的風格，而且台灣有非常多她的歌迷。他指出，高雄近年演唱會熱絡，許多天團都來到高雄演出，歡迎更多天團或像濱崎步等非常傑出、國際知名的藝人能來到高雄，,鼓勵多元的文化。不過一切仍需看濱崎步個人時間是否能配合，但高雄當然非常歡迎她能夠來。

濱崎步錄製無人演唱會。（圖／翻攝浜崎あゆみ 臉書）

陳其邁強調，演唱會應該是一種自由氣氛的展現，才能讓產業蓬勃發展。演唱會、藝術文化不應該受到政治的干預，能夠讓它們自由表現，當然才會有更蓬勃的演唱會產業。如果用這種粗暴方式取消，「我覺得是非常不可取」。

針對最新網媒民調顯示陳其邁滿意度破8成、年輕族群甚至突破9成，是否與演唱會經濟有關的提問，陳其邁回應感謝市民支持。他表示，高雄正處於產業與城市轉型關鍵期，演唱會經濟及觀光的帶動，能讓高雄6成服務業人口獲得更好的收入，而城市平衡發展也非常重要。他會根據民調結果參考持續努力，讓市民能夠過好生活。

南韓女團TWICE上個月底才來高雄開唱。（圖／ Live Nation Taiwan 提供）

根據統計，民國114年截至11月底,計有Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、RAIN、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACK PINK、TWICE等國內外知名藝人在高雄舉辦共逾103場演唱會，共吸引近136萬人次，已創造逾44億觀光產值。對比民國112年117場演唱會吸引139萬人次、創造45億產值，以及民國113年157場演唱會吸引171萬人次、創造57億產值，顯示高雄演唱會經濟成功帶動城市觀光、人流與產業經濟。

