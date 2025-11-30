濱崎步公開上海空場演唱畫面！敬業超高規格曝光 暖喊：感受到來自全世界的愛

濱崎步公開空場表演高清圖。翻攝IG @a.you

日本樂壇天后濱崎步原訂29日在上海舉辦演唱會，主辦方卻在前一天以「不可抗力因素」為由宣布取消，濱崎步堅持開唱，面對1萬4千個空座位，30日晚間她在社群上發聲，曝光當晚現場照，表示雖然座位全空，但感受到來自世界各地的愛。

近來日本藝人在中國演出頻頻遭到打壓，外界推測與日本首相高市早苗針對台海衝突會影響日本存亡危機的言論有關，引發中國方面反彈，不僅娛樂圈，也接連祭出針對日本的各項打壓。

濱崎步面對空無一人的觀眾席，仍敬業演出。翻攝IG @a.you

感嘆是最難忘演出！從心底感謝200名團隊成員

而天后濱崎步的演出更受到各方關注，主辦單位拆除觀眾台、只剩工作燈照明，但濱崎步仍決定開唱，以完整的造型、精心設計的演出走完全場，她也表示會在適當的時機公布這場特別的演出。早前在微博上就有曝光她當晚演出的畫面，而她30日晚間公布高清表演畫面。

濱崎步並用英文發文表示：「It was one of the most unforgettable show ever to me. （這是我最難忘的演出經驗之一）」並表達對當晚200位來自中國、日本的團隊成員，「打從心底的欣賞」。

濱崎步與團隊仍用心演出。翻攝IG @a.you



