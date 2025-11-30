濱崎步公開「對空氣演唱」震撼高清畫面！馬甲緊勒「女王峰細腰」網看跪

娛樂中心／巫旻璇報導

日本天后濱崎步（Ayu）原訂於 11 月 29 日在上海開唱，但因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」相關談話，引發中國官方強烈不滿，多項限制政策陸續祭出，濱崎步的演唱會也在舞台搭建完成後臨時遭到喊卡。突如其來的通知讓大批粉絲錯愕、心碎。然而更讓人意外的是，濱崎步並沒有選擇離開，而是決定留在原地，在 1.4 萬個空座位前，完成一場「沒有觀眾卻完整如常」的演出，今（30日）晚間更釋出一系列高清照，不科學的好身材及敬業地職人精神，震撼全球粉絲。

日本天后濱崎步上海演唱會臨時被取消後，今（30日）晚間親自在社群平台更新動態，一口氣釋出 8張高清空場演唱照。（圖／翻攝自IG@a.you）





日本天后濱崎步上海演唱會臨時被取消後，今（30日）晚間親自在社群平台更新動態，一口氣釋出 8張高清空場演唱照，震撼全球粉絲。照片中她仍依照原本排定的造型登台，身穿貼身馬甲亮相，纖細的螞蟻腰在舞台燈光照射下更加突顯，不科學的比例讓粉絲直呼「女王氣場完全沒被空場影響」。雖然台下 1.4 萬個座位全數空著，濱崎步仍選擇完整走完每一個演唱會橋段。從舞步、走位到情緒投入程度，都與正式開唱毫無差別，她身旁的舞者、樂手也一同跟上節奏，在完全沒有觀眾的巨大場館中完成一場「零觀眾、卻零妥協」的演出。





台下 1.4 萬個座位全數空著，濱崎步仍選擇完整走完每一個演唱會橋段。（圖／翻攝自IG@a.you）









從她公開的照片可見，舞台燈光依舊全開，她在偌大的空間裡專注演唱的模樣既孤獨又堅定。許多粉絲看到後激動留言：「這比正式演唱會更讓人心碎」、「Ayu 的敬業程度真的沒話說」、「這 8 張照片會被寫進歷史」。濱崎步也在貼文中以英文寫下心聲，親自回應這場特別的演出：「在 1萬4千個空座位前，我卻感受到來自世界各地 TAs 的滿滿愛意。這是我此生最難忘的演出之一。我由衷感謝 200 位來自中國與日本的工作人員、樂手與舞者，是你們讓這個舞台得以實現。」短短幾句文字，加上象徵性的空場舞台照片，再次證明濱崎步身為天后的專業態度，也讓粉絲湧入留言力挺：「Ayu，不管台下有沒有人，你永遠在發光。」





濱崎步表示「這是我此生最難忘的演出之一」並感謝 200位來自中國與日本的工作人員、樂手與舞者。（圖／翻攝自IG@a.you）









濱崎步女王峰細腰讓粉絲們全淪陷。（圖／翻攝自IG@a.you）









濱崎步身旁的舞者、樂手一同跟上節奏，在完全沒有觀眾的巨大場館中完成一場「零觀眾、卻零妥協」的演出。（圖／翻攝自IG@a.you）

























