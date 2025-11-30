濱崎步公開「無人演唱會」照片 面對1.4萬空席唱全場

（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

濱崎步發布9張演唱會照片。照片中，她的服裝造型完整，現場燈光絢爛、紙花飛舞，舞台效果完全不打折扣，完全看不出來是一場沒有觀眾的演出。

她以英文發文表示，「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到來自世界各地TA們（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。感謝來自中日的200名工作人員、樂隊成員和舞者，讓這場舞台得以實現，由衷感謝你們...。」

照片中有多張是她與工作人員共同謝幕，華麗的燈光後面，是空著的觀眾席。

不少粉絲看到這些照片感動萬分。有粉絲留言說，「光是看到照片，就知道濱崎步是真正的表演者。當我知道她要舉辦無觀眾演唱會時，就覺得這真的是濱崎步會做的事啊，也讓我再次覺得身為TA真是太好了。她讓我覺得今後也要一直、一直當TA。對Ayu只有滿滿的感動與感謝。希望能有舉辦上海公演的那一天...。」

濱崎步11月28日在限時動態宣布上海演唱會取消，同時，她向參與演唱會籌備的工作人員、舞者、樂團成員以及粉絲表示歉意，「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」

濱崎步隔天深夜再次更新限動，透露「我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場。」

她接著寫道：「為了原本能見到的1萬4000名，所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出。」

濱崎步也張貼了與工作人員的合照，留言給TA們表示，「我正與一路並肩作戰至今的團隊、中國所有的工作人員，以及日本的大家庭一起向前邁進。請不要擔心我。請找到那些能讓心靈變得滿足的正面事物，無論是多麼微小的事，然後保護好自己。」

她最後說，「娛樂應該是連接人與人之間的橋梁，而我希望自己能成為那個搭橋的人，我至今仍如此堅信著。」（編輯：何宏儒）1141201