濱崎步再出招！公布上海無人演唱會高清畫面 打臉中國「彩排說」
日本流行歌姬濱崎步日前舉行亞洲巡演，在上海的演唱會開唱前夕臨時取消，澳門場次也被中止，當時她帶領舞者及樂手在空無一人的場館中唱完既定流程，卻被部分中國媒體指稱是「彩排」，網路上甚至有自稱工作人員的道歉貼文，試圖帶風向稱照片是偷拍，濱崎步昨（12/14）再公布照片回擊。
濱崎步在社群平台釋出多張上海「無人演唱會」全新高畫質照片，可見舞者、樂手及舞台細節，並特別標註2位日本攝影師姓名，等同直接否定相關謠言。濱崎步同時也將這組照片作為即將登場的東京跨年演唱會宣傳素材，展現不畏留言、持續向前的態度。
其實，濱崎步在澳門場取消後曾坦言，自己決定不再糾結於無法釐清的外在因素，與其反覆消耗，不如把心力放在接下來的舞台，畢竟很多事情想破頭也找不到答案。她目前正全力備戰12月30日、31日在東京代代木第一體育館舉行的跨年演唱會，這裡對她意義非凡，不僅多年來幾乎年年在此與粉絲倒數，也曾舉辦出道25週年等重要紀念演出，被粉絲視為象徵性的「聖地」。
在貼文中，濱崎步感性表示，距離代代木跨年演唱會的最終彩排僅剩約10天，這場演出將獻給原本期待在上海、澳門見面的歌迷，也獻給一路支持亞洲巡演的香港、新加坡、台北、杭州、北京與日本粉絲，她也向「TA（Team Ayu）」喊話，邀請大家一起在聖地搖滾迎接新年。
粉絲看了照片，紛紛表示即便沒有觀眾，舞台上的每個人依然全情投入、氣勢驚人。濱崎步也親自回應，坦言回看那些表情時依然深受感動，將以音樂和舞台寫下最堅定的回應。
