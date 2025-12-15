濱崎步再打臉中國媒體！曬上海無人演唱會照 標註日本攝影師反擊

濱崎步再度於社群分享上海無人演唱會的照片。翻攝a.you IG

「日本歌姬」濱崎步原訂上月29日在上海舉行的演唱會，遭中國方臨時喊卡後，濱崎步當晚仍在空無一人的場館中完成整場演出，現場留下1萬4000個空席，但事後卻有部分中國媒體指該演出「僅為彩排」。對於事件風波，濱崎步近日再公開當晚「無人演唱會」高畫質照片，並標註兩名日本攝影師，表示照片將用於宣傳即將登場的東京跨年演唱會，態度堅定。

濱崎步下月10日的澳門場日前也宣布取消，引發外界高度關注。濱崎步發文坦言，自己選擇翻篇前行，不再鑽牛角尖，因為有些事情無論如何都找不到答案，而人生轉瞬即逝，她希望持續朝光明的方向前進。接下來，她將全心投入12月30日、31日於東京代代木體育館舉行的跨年演唱會準備工作。

廣告 廣告

濱崎步再度於社群分享上海無人演唱會的照片。翻攝a.you IG

代代木體育館對濱崎步與歌迷而言意義非凡，她自出道以來幾乎年年在此與粉絲倒數迎新，包括出道25周年等重要紀念演唱會也都在此舉行，被粉絲視為「聖地」。

昨晚她再度PO出上海無人演唱會的照片，包含舞者與樂手的特寫，並寫下：「距離代代木跨年演唱會的彩排還有大約10天。我們將把這場演出獻給所有原本期待在上海、澳門見到我們的大家，也獻給一路支持亞洲巡迴的各地歌迷，準備好與我們一起搖滾了嗎？」

貼文一出吸引大批粉絲按讚留言，其中有人感嘆，她於上海演出的氣勢如此強大，而且是在沒有觀眾的情況下完成，令人動容。對此，濱崎步也親自回應，直言想到當時全體團隊在台上認真的神情，至今仍非常感動。

濱崎步再度於社群分享上海無人演唱會的照片。翻攝a.you IG



回到原文

更多鏡報報導

四分衛主唱深夜悲慟發聲！跪床邊淚別母親：哀傷藏在心底

蕭敬騰岳父離世...75歲資深藝人林光寧曾演大S的爸！超狂演藝資歷曝光

直擊／小巨蛋台上沖澡！羅志祥驚人創舉+1 養眼身材大放送