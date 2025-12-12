濱崎步再發聲！接連遭中國粗暴取消演唱會 吐實內心話「努力撐到最後」

〔記者邱奕欽／台北報導〕濱崎步近日再度於社群發文寫下「今天也要努力撐到最後」，簡短文字卻被不少粉絲解讀為有感而發，由於她近期接連遭中國取消上海與澳門演唱會行程，相關動態格外受到關注，發文一出也迅速引發討論。

濱崎步先前原訂在上海、澳門舉辦演唱會，卻接連因「不可抗力因素」遭到取消，讓不少歌迷感到惋惜。對於行程變動，她始終未多做說明，僅透過社群平台分享近況與心情，保持一貫低調態度，昨(12日)再度發聲表示：「Friday(星期五)！把這一週剩下的力氣全部擠出來，今天也要努力撐到最後！」並搭配秋冬景象照片與略顯疲憊的表情符號，引發外界關注。

儘管演出計畫受阻，濱崎步仍持續透過社群平台與粉絲互動，分享近況並傳遞正向訊息。貼文曝光後，隨即湧入大量留言關心與打氣，不少粉絲表示「等妳回到舞台」、「不管在哪裡都支持妳」，也有人留言提醒她要好好照顧身體、調整步伐。面對接連取消的演出行程，粉絲多以鼓勵取代抱怨，展現高度支持與理解，期盼她在狀態調整後，能再度站上舞台與歌迷相見。

