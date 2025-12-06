濱崎步再發聲！遭中國粗暴抵制獨唱空場：遺憾始終揮不去

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本天后濱崎步上海演唱會前1天突遭以「不可抗力因素」粗暴喊卡，不過她仍照流程到場，獨自對著1萬4000張空椅子完成演出。事隔數日，濱崎步今(6日)再度發聲吐露內心掙扎，令全球歌迷不捨為她抱屈。

濱崎步原訂上月29日在上海開唱，卻在前1天突然接到中國主辦方要求取消，她第一時間以長文向1.4萬名買票觀眾致歉，也坦言並非團隊決策，而是遭到外力強行喊停。雖然演唱會無法照常舉辦，濱崎步仍依既定行程抵達上海東方體育館，獨自完成整段演出，並承諾日後將影片分享給全球歌迷。

返回日本後，濱崎步並未因上海突發狀況而挫折，反而立即投入《FNS歌謠祭》。她以「I keep moving forward because I am ayu.(我會不斷向前邁進，因為我是ayu)」自勉，向歌迷展現不被逆境擊倒的決心。她的積極態度與整起取消事件的突兀形成鮮明對比，也再次讓外界看見「平成歌姬」的堅韌。

然而，濱崎步今(6日)再度吐露心緒，以日文感慨表示，「昨晚的月亮也很美！遺憾始終揮不去，但至少我會以誠實面對自己和他人的方式，來結束今年的最後一個月。」真實而坦率的字句透露出她的無奈與堅持，也讓粉絲再次為她加油、心疼不已。

