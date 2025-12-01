濱崎步剛唱完台北小巨蛋.上海演唱會遭取消 蔣萬安：台北歡迎她再來

日本歌手濱崎步上海演唱會遭取消，仍在無觀眾情況下完成演出。台北市長蔣萬安（右2）1日在市議會接受媒體聯訪時表示，台北絕對歡迎濱崎步下次再來辦演唱會，且會繼續給她驚喜。中央社

今46歲，兩個孩子母親的濱崎步，仍以巔峰狀態重返舞台。濱崎步原定在11/29日上海舉行的演唱會取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

濱崎步8 /2日仍在台北小巨蛋，帶來最極致的表演濱崎步，她於今年四月以全新篇章 I am ayu -ep.Ⅱ- 震撼回歸。當她在日本場演出中宣布「台北將列入亞巡行程」，預售票立刻完售。濱崎步曾於2007、2008年連兩年登上台北小巨蛋開唱，當年掀起「濱崎步旋風」，尤其2008年出道10週年亞洲巡演，最終場選在台北，打造以「港口」為主題的豪華舞台，當年她曾動員高達台日400位工作人員，成為台灣樂迷心中的經典回憶。2025相隔長達17年。於8月2日回歸開唱，讓台灣TA們激動不已。

蔣萬安出席台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪，被問到是否會心疼濱崎步時說，濱崎步今年來台北小巨蛋舉辦演唱會，市府特別送上小籠包、鳳梨酥，他也親手寫卡片送她，並送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以台北絕對歡迎她下次再來，而且會繼續給她驚喜。媒體追問，是否再邀請濱崎步來台北舉辦演唱會。蔣萬安說：「我們非常歡迎。」