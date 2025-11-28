濱崎步原定明上海開唱！ 突宣布「取消」：舞台現在必須被拆除

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，導致中日關係緊張，接連波及演藝圈。日本歌手濱崎步昨(27)日才宣布，明(29)日上海演唱會將取消火焰特效，也呼籲粉絲避免穿紅色衣服，盼為香港大火祈福。沒想到今(28)日卻透露，收到取消演出的要求，舞台更必須被拆除，讓他對粉絲十分抱歉。

濱崎步在instagram發限動以英、日文表示，與以往的演出一樣，與200人的團隊日夜趕工，耗時五天完成上海舞台的搭建，然而，今天早上匆匆接到取消演出的通知。對此，他深感遺憾無法讓為這次演出辛勤付出的百名中國工作人員及從日本趕來參與的另百工作人員、舞者和樂團成員順利完成演出。

濱崎步透露，最讓他難以置信的是，這個舞台竟然要在沒機會親自向來自中國、日本和其他國家的14000名粉絲們道歉的情況下被拆除，自己感到非常抱歉，坦言情緒非常混亂，仍在持續了解是否還能做些什麼。

