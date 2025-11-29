濱崎步吞中共鐵拳「演唱會被鍘」！無奈：娛樂應是人們橋樑 「獨自開唱」惹心疼

濱崎步上海演唱會臨時被取消。翻攝自IG



日本天后濱崎步原訂今（11/29）在上海舉行演唱會，舞台早已由約200名工作人員日夜趕工5天搭建完畢，且有超過1萬4千名歌迷買完票準備入場，未料卻在開演前一天臨時被取消，引發大批粉絲錯愕。對此濱崎步本人也發聲表示遺憾，為了回饋歌迷，她獨自一人在空曠的舞台中央完成「一人演唱會」，畫面流出令粉絲心疼不已。

28日晚間，網路上陸續出現舞台撤場畫面，售票平台關閉購票頁面，黃牛開始退票，讓已經購票、請假、安排住宿的歌迷陷入混亂。隨後，濱崎步在IG發出日文、英文長文，證實是在當天上午才收到取消通知，並向粉絲致歉。她透露，團隊中不僅有百名成員從日本飛往上海，還有技術團隊為演出付出大量心力，如今舞台遭全面拆除，讓她深感遺憾。

儘管演唱會取消，濱崎步仍在空盪的場館內站上舞台，以「一人演唱會」的方式完成整場演出，並全程錄影，承諾將在「適當時機」公開讓粉絲觀看。

濱崎步上海演唱會臨時被取消，網路上流傳她獨自在舞台上完成演出的畫面。翻攝自微博

28日深夜，她在IG再度貼出和工作人員的合照寫道，「我會與我的團隊一起繼續前行，請不要為我擔心。」並感性表示，「我依然堅信，娛樂應成為連結人與人的橋樑。」

日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事，即日本有事」言論後，中日關係急速緊張，多位日本藝人近期在中國的演出也相繼因「不可抗力因素」停辦，外界普遍認為濱崎步的演唱會被取消與此相關。

事件也在中國社群平台掀起討論，不少網友看到空無一人的舞台照心碎不已；也有人直言，在政治因素升溫的情況下，日本藝人在中國「被取消」難以避免。然而，真正受到衝擊的是早已購票、安排行程的歌迷，網友無奈表示：「經典自己人傷自己人」、「買票、請假、住宿都花了，沒有補償，受害的是粉絲。」

