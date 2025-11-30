濱崎步在上海對1.4萬空位開唱 她社群曬照曝無奈心境「像被抽空」

濱崎步與舞群完成一場無觀眾演唱會。（翻攝濱崎步FB）

日本天后濱崎步原定11月29日在中國上海舉辦濱崎步2025亞洲巡迴演唱會上海場，開唱前一日遭通知「因不可抗力因素」緊急取消。儘管現場無觀眾，她毅然決然帶著舞群完成演唱會全程，並在週日晚間曝光表演照片，透過社群公開。有意思的是，這組透過FB、X與IG同步釋出的照片，卻未見於她的微博帳號。

濱崎步上海演唱會遭取消，她堅持將演唱會完整舉行。（翻攝濱崎步FB）

演出取消的消息讓大量粉絲錯愕，尤其場館舞台已全數搭建完成、設備、舞者與樂手也全部就位。濱崎步事後在社群親自說明，表示演出前約200名工作人員已連日投入準備，卻在上午突然收到停演通知。她形容現場心情「像被抽空」，但仍希望「把準備好的東西完整完成」，因此決定在空無一人的場館中完成從開場到安可的全套演唱會流程。

廣告 廣告

濱崎步心疼200餘名中日工作人員為演唱會付出的心血，堅持照唱照跳。（翻攝濱崎步FB）

她坦言無法面對面對粉絲致謝或道歉，是這次事件中最遺憾的一點，但也感謝所有支持者的留言與鼓勵。她承諾將以適當方式把這場「零觀眾演唱會」分享給購票粉絲，「希望每個人都能收到我們努力的結晶。」

濱崎步將照片分享在各個社交平台，唯獨不見於微博。（翻攝濱崎步FB）

照片曝光後，大批粉絲湧入貼文留言力挺，除了感動，也替她抱不平。不少人稱讚她「即使空席仍唱到最後，真的太帥氣」、也有人寫下「我們雖然不在現場，但心都在你身邊」。短短2小時內留言暴增，光是IG就湧入超過600則回覆，粉絲在各平台以多種語言向她傳遞支持，讓這場「零觀眾演唱會」在網路上掀起比實體更熱烈的迴響。

濱崎步寫到「雖然是14,000個空位，但我感受到來自世界各地的愛。」（翻攝濱崎步FB）

更多鏡週刊報導

Harry Winston第一次與晶華合作推出下午茶 只有12月吃得到

TOP女神感恩晚會才藝過招 川越鈴子性感舞姿撩粉心跳噗通噗通

頌樂台北開唱曝新學流行語！粉絲喊再開一場 她秒回：沒體力