濱崎步在上海開「空椅子演唱會」 網民：丟臉的是中國

（德國之聲中文網）日本知名歌手濱崎步（Hamasaki Ayumi）11月30日在臉書等社交平台發帖表示，“雖然面對14000個空座位，但我感受到了來自世界各地觀眾的濃濃愛意，這對我來說是最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位中國和日本的工作人員、樂隊成員和舞者，是他們的奉獻讓這個舞台誕生。”在臉書貼文中，濱崎步同時發布了數張演出現場的照片。照片上可以看到觀眾席空無一人，只有一排排空椅子。

11月28日下午，濱崎步上海演唱會主辦方宣布原定於11月29日舉行的演唱會被臨時取消，門票將於30天內全額退回，原因是不可抗力因素。濱崎步同日也宣布上海演唱會取消，並向演唱會籌備人員、工作人員及粉絲表示歉意。她透露，約200名來自日本和中國的工作人員用了5天時間，於28日完成了上海舞台的搭建。

網民反響

濱崎步上海演出被取消的消息在中文社交媒體引起反彈。有網友批評：“什麼不可抗力，說來說去都是權力。在中國不受約束的黨國權力就是不可抗力。”

濱崎步的演出被取消並非個案。近來，中國從各個層面就日本首相高市早苗有關“台灣有事”的表態向日本施壓。多名日本藝人在中國舉辦的演唱活動遭臨時取消，包括高汐巴、鈴木良雄、中本麻裡、美波、花譜、吉本興業的演出以及作曲家和田薰的動漫交響音樂會。上周五（11月28日），歌手大槻真希在“上海萬代嘉年華”演唱“海賊王”，唱到一半時麥克風被人關閉，大槻真希也被工作人員請下舞台離場。

濱崎步及其團隊11月29日在沒有觀眾的情況下從頭到尾完成在上海舞台上的表演，這一消息引發網民熱議。許多人對濱崎步表示敬意，也對中國的做法予以批評和嘲諷。

網民在X上留言道：“一個藝術家的尊嚴，被步姐守信的常規操作，演繹成一場至高無上的行為藝術！”；“用文明的光明來映照野蠻的黑暗！漂亮！”。

還有網民寫道：“丟臉的是中國，不是濱崎步”；“真實版的'美女與野獸 '，聞名世界”；“狠狠打臉中國政府”，“上海這臉丟盡了，別再幻想外資了，這是一個時代落幕的標志事件，就像上海封城一樣具有影響力，遺臭百年。”

微博上也有不少中國網友在濱崎步的帳號下留言。有人寫道：“上海的事情我們做得不對，sorry”，也有人寫道：“都怪你們那個首相”。前環球時報總編胡錫進說，“中國制裁日本是大事，暫停日本藝人在中國演出，老胡對此堅決支持”，但他又指要“確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對我方的反作用力”，稱“真實的探討是：我們該如何促進對日制裁的效率和准確，維護它的可持續性，還有韌性。”

“辟謠”操作

一些網民也對自稱是濱崎步演唱會上海站攝像團隊工作人員的賴宗隆的一份致歉聲明議論紛紛。賴宗隆稱他在彩排期間偷拍了濱崎步等在舞台上的照片，並於11月28日下午傳至個人抖音賬號。這些照片之後被一些自媒體轉載，在網民中引起一片對濱崎步的贊譽之聲。澎湃新聞、第一財經等多家中國多家媒體則轉載賴宗隆的道歉聲明，稱其發布了“所謂‘濱崎步在現場錄制一個人的演唱會’的不實信息”。

對於這番所謂“辟謠”，有網民尖銳地指出，“也就騙一些信息繭房裡面的人”，這是“為了把無理由禁止演出的焦點轉移到偷拍和彩排上來”。

