濱崎步大槻真希演出受阻 中國外交部：去問主辦單位

（中央社台北1日電）針對日本歌手大槻真希及濱崎步日前在上海舉行的演唱會，先後突然遭到粗暴中斷及取消，中國外交部發言人林劍今天迴避作答，僅宣稱對於這些「社會性、商業性活動」的「具體操作情況和原因」，建議向「中方的主辦方」了解。

中國外交部下午舉行例行記者會。林劍在回答外媒詢問並要求評論時，作上述表示。

在日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」說引發中國強烈不滿後，中國境內許多涉及日本的電影及演唱會等活動，相繼遭中方喊停，其中又以大槻真希及濱崎步演唱會被粗暴中斷及取消最受外界非議，連不少中國民眾乃至親官方的名人都表達異議，認為手法過於粗暴，且落人口實。

11月28日傍晚，大槻真希在上海舉辦「萬代南夢宮嘉年華」演唱會。當她唱到動畫「航海王」片尾曲Memories時音樂突然停止，2名工作人員隨即上台告知演出中止，大槻真希頓時張大嘴巴，滿臉錯愕。其中1人更將她的麥克風取走，並將她匆忙帶離舞台。然而，主辦單位這時才公開發布演出取消的通知。

同一天，濱崎步28日公開發文，宣布她29日在上海的演唱會已被取消，並向演唱會工作人員、舞者、樂團成員及中國粉絲表示歉意。但她在29日深夜發文，指「我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場」，「所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出」。（編輯：邱國強/廖文綺）1141201