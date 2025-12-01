濱崎步對中國1.4萬空位開唱 賈永婕讚大藝術家：再來台灣一次

日本天后濱崎步。（翻攝濱崎步IG）

中國大動作抵制日本娛樂圈，這回燒到日本天后濱崎步，她上海開唱前一晚，臨時被中國以「不可抗力因素」為由取消，但濱崎步仍對著1.4萬空位完成表演，事後不僅發出舞台照，也轉發台灣相關報導，對此，高雄市長陳其邁、台北101董事長賈永婕都公開招手，要濱崎步能來台開唱。

上月初日本首相高市早苗「台灣有事」論，導致中國抗議頻頻，從要求中國人暫勿前往日本旅遊、禁日本水產品進口、再到日本藝人在中國的表演接連喊卡，大動作抵制不斷持續，濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在最後一刻被取消。

事後濱崎步在社群親自證實，並曝光對著空地表演現場照，她表示，空了1萬4,000個座位，卻感受到來自世界各地粉絲們的喜愛，直言這將是她「最難忘的表演之一」，同時她也向200位中日演唱會團隊致謝，有趣的是，濱崎步並未多加批評政治局勢，但她透過限動轉發《自由時報》等相關報導。

近來不少熱門演唱都在高雄舉行，高雄市長陳其邁為此向濱崎步招手，賈永婕也發文，感嘆上次錯過濱崎步來台灣的演唱會，接著喊話：「大家敲碗請濱崎步再來台灣一次吧。」並大讚濱崎步是臨危不亂、堅持到底的大藝術家。





