濱崎步對空位開唱、大槻真希遭關麥 中外交部：建議問主辦方

中國為了抗議日本首相高市早苗「台灣有事」論，發動連串抵制行動，近來不少日本藝人接連取消赴中表演，日本天后濱崎步在上海開唱前一晚臨時遭取消，日本歌手大槻真希則是在台上被斷麥、關音樂，今（12/1）中國外交部發言人林劍主持例行記者會，被外媒問及相關問題，僅建議「向主辦方了解」。

中國外交部例行記者會上，《彭博社》記者今問及，有關當地媒體報導，一名日本歌手在上海舉行演唱會時不得不中斷演出，以及另名日本歌手取消原定在上海舉行的演唱會，外交部能否證實及評論。

對此，林劍直接甩鍋，僅簡短回應：「對於這些社會性、商業性活動的具體操作情況和原因，建議向主辦方了解」。

濱崎步原定11月29日在上海開唱，前一晚臨時被中方以「不可抗力因素」為由取消，但濱崎步選擇對著1.4萬空位完成表演，並在事後發出舞台照；大槻真希則是11月28日出席上海遊戲嘉年華活動，唱到一半不僅麥克風被切斷聲源，燈光、音樂應聲中止，人也被工作人員帶下台，離譜畫面在社群瘋轉。





