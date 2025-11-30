濱崎步對空館「獨自唱到安可」！她親回應喊：娛樂應該是連結人的橋樑

娛樂中心／綜合報導

日本天后濱崎步原訂 29 日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，未料主辦單位在前一天突以「不可抗力因素」宣布取消，外界普遍推測此舉與日本首相高市早苗日前提到的「台灣有事」言論，使中日關係再度緊張有關。儘管正式演唱會被迫喊卡，濱崎步仍按照原定流程站上舞台，面對 1.4 萬個空位完成整場演出，敬業精神震撼全網。

濱崎步親自發聲回應。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步 29 日轉發相關報導並親自解釋心路歷程。她透露，團隊在 28 日收到終止要求後，仍決定在空無一人的會場照常演唱，「從第一首唱到安可，再離開會場」，心情與正式演出別無二致，只為向原本預計到場的 1.4 萬名 TA（濱崎步粉絲名）給出交代。報導也指出，她完整演繹整份歌單，像台下真的坐滿粉絲一樣，並準備在適當時機公開演出錄像。

濱崎步選擇在「零觀眾」的狀態下從頭唱到安可曲。（圖／翻攝自濱崎步IG）

在粉絲紛紛留言力挺、海外粉絲大讚她「敬業到不可思議」後，濱崎步也在 IG 首度回應外界擔憂。她表示自己正與公司夥伴、當地工作人員及「日本大家庭」共同面對這段旅程，也再次拜託大家不要替她擔心；同時提醒粉絲在混亂時期也要找到能讓心變得更豐富的事物，「哪怕再小都能保護你自己」。濱崎步強調，「我仍然強烈相信，娛樂應該是連結人與人的橋樑，而我想站在打造那座橋的那一方。」她的回應再次掀起粉絲熱烈討論，許多人留言表示「天后不是稱號，是行為」、「看到她站在空場唱完整場真的哭」。

