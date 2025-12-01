濱崎步對1萬4空位敬業開唱！ 她親自PO現場照：史上最難忘演出

濱崎步29日仍完成上海演場會演出，只是台下1萬4千個座位上沒有觀眾。翻攝自a.you IG



受中日關係緊張影響，日本天后濱崎步原定11月29日在上海開唱，前一天突然被取消，而敬業的她，最後仍登台對著1萬4千個空座位唱完全場，令不少粉絲感到又心疼又敬佩。昨日，她在IG上發9張無人演唱會現場照訴說心情，「有史以來最難忘的演出之一。」

濱崎步28日在IG限時動態宣布取消上海演唱會，並向粉絲、演唱會工作人員等人感到抱歉，「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法置信，也無法用言語形容，非常對不起。」

29日當晚，她又發限動表示，在沒有觀眾的情況下，她與跨海團隊仍以正式公演的規格從第一首歌演出到安可曲才離開會場，也就是說，濱崎步面對1萬4千個空位走完整場演唱會，她向粉絲喊話，「請不要擔心我，請找到那些能讓心靈變得滿足的正面事物，無論是多麼微小的事，然後保護好自己。」

昨晚，她在社群正式發布9張在舞台上演出照，以及與舞團、樂團等工作人員謝幕照片，只見她的造型相當完整，舞台效果仍漂亮，若沒有特別提及看不出來台下沒有觀眾。

濱崎步在貼文中表示，「雖然面對1萬4千個空位，但我仍感受到來自世界各地粉絲們滿滿的愛，「這是我最難忘的演出之一，感謝來自中日的200名工作人員、樂隊成員和舞者，讓這場舞台得以實現，真心感謝你們。」

粉絲們看了心疼又感動，「Ayu是最棒的，她用愛擊敗了粗魯的中國政府」、「座位實際上並不空，我們的心，我們的精神在那裡…身體上被禁止，但精神上不能禁止我們為你加油！」、「不變的精神帶來美好的巡演！你的愛讓我更加閃耀」、「我是妳的香港粉絲，我會一直支持妳」、「我好感動，我好想哭」。

另有自稱是中國粉絲留言，「以前我總是被官方代表，這次我帶官方向濱崎步女神道歉，對不起」、「這件事也讓更多中國認識了您，有成千上萬的人為您點讚，大家都為您的精神感動，愛妳。」

