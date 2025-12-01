濱崎步對1萬4空位敬業開唱！ 她親自PO現場照：史上最難忘演出
受中日關係緊張影響，日本天后濱崎步原定11月29日在上海開唱，前一天突然被取消，而敬業的她，最後仍登台對著1萬4千個空座位唱完全場，令不少粉絲感到又心疼又敬佩。昨日，她在IG上發9張無人演唱會現場照訴說心情，「有史以來最難忘的演出之一。」
濱崎步28日在IG限時動態宣布取消上海演唱會，並向粉絲、演唱會工作人員等人感到抱歉，「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法置信，也無法用言語形容，非常對不起。」
29日當晚，她又發限動表示，在沒有觀眾的情況下，她與跨海團隊仍以正式公演的規格從第一首歌演出到安可曲才離開會場，也就是說，濱崎步面對1萬4千個空位走完整場演唱會，她向粉絲喊話，「請不要擔心我，請找到那些能讓心靈變得滿足的正面事物，無論是多麼微小的事，然後保護好自己。」
昨晚，她在社群正式發布9張在舞台上演出照，以及與舞團、樂團等工作人員謝幕照片，只見她的造型相當完整，舞台效果仍漂亮，若沒有特別提及看不出來台下沒有觀眾。
濱崎步在貼文中表示，「雖然面對1萬4千個空位，但我仍感受到來自世界各地粉絲們滿滿的愛，「這是我最難忘的演出之一，感謝來自中日的200名工作人員、樂隊成員和舞者，讓這場舞台得以實現，真心感謝你們。」
粉絲們看了心疼又感動，「Ayu是最棒的，她用愛擊敗了粗魯的中國政府」、「座位實際上並不空，我們的心，我們的精神在那裡…身體上被禁止，但精神上不能禁止我們為你加油！」、「不變的精神帶來美好的巡演！你的愛讓我更加閃耀」、「我是妳的香港粉絲，我會一直支持妳」、「我好感動，我好想哭」。
另有自稱是中國粉絲留言，「以前我總是被官方代表，這次我帶官方向濱崎步女神道歉，對不起」、「這件事也讓更多中國認識了您，有成千上萬的人為您點讚，大家都為您的精神感動，愛妳。」
更多太報報導
一夜之間痛別同學鄰居 香港歌手謝安琪發文悼宏福苑大火：心痛無法言喻
濱崎步演唱被取消 胡錫進刪文又發：中國損失超過日方
對著1.4萬空蕩座位完成演出 黃秋生敬佩濱崎步盛讚「真正的藝術家」
其他人也在看
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 10 小時前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 2 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 1 天前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 19 小時前