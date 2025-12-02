濱崎步對1.4萬空位開唱 中國官媒硬凹「一人演唱會」是假的：彩排片段外流

中國媒體稱濱崎步「一人演唱會」是不實訊息。翻攝自IG、微博



近期中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論升溫，日本天后濱崎步原訂於11月29日在上海的演唱會，前一天臨時被取消。儘管場館內座位空無一人，她仍按照排定流程完成整段舞台演出，並在IG上傳照片。然而，事後陸媒卻堅稱濱崎步「一人演唱會」的消息不實，還PO出工作人員的道歉聲明。

濱崎步的演唱會雖臨時取消，但她仍在空盪的場館內站上舞台，以「一人演唱會」的方式完成整場演出、全程錄影，承諾將在「適當時機」公開讓粉絲觀看；同時在IG上傳照片寫下「雖然有1萬4000個空位，但我感受到了來自世界各地的粉絲們的濃濃愛意，這對我來說是最難忘的演出之一」，並向約200名中國、日本工作人員、樂手與舞者致謝，強調是他們共同成就了當晚的舞台。

「濱崎步一人演唱會」的消息迅速在各大社群平台引發熱議，中國媒體《澎湃新聞》隨即在12月1日反駁，指「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，強調網路上流傳的畫面其實是演唱會彩排片段遭工作人員偷拍外流。

報導指出，一名現場工作人員於11月28日18時，將彩排畫面上傳至個人抖音帳號，並以「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」作為說明，引發大量自媒體轉載，最終造成外界誤會。

陸媒聲稱「濱崎步一人演唱會」是不實訊息，並PO出工作人員聲明。

隨後，中國各大媒體紛紛轉發該名工作人員的道歉聲明，他坦承自己違反主辦單位明定的規範，包括彩排不得拍攝、不得上傳社群平台等，他為造成主辦與演出單位困擾深表懊悔，並承諾未來將遵守所有作業流程，避免再度引發爭議。

事件曝光後，網路上兩派意見激烈交鋒。有網友質疑官方說法，反問：「濱崎步本人IG都有發，是自己騙自己嗎？」、「彩排還全妝穿戰袍？還全程錄影？」也有人認為重點不在畫面真假，而是主辦單位應向外界清楚交代演唱會臨時取消的真正原因。

