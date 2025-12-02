濱崎步對1.4萬空座位開唱 陸媒強辯「是假的」稱彩排照外洩

濱崎步錄製無人演唱會，中國官媒卻稱是假消息。（圖／翻攝臉書／浜崎あゆみ ）

原訂於11月29日在中國上海舉行演唱會的日本天后濱崎步（Ayumi Hamasaki），突遭主辦單位臨時取消活動。儘管現場座位空無一人，濱崎步仍堅持登台演唱，展現專業態度。不過，這段在1.4萬個空席前演出的畫面曝光後，中國媒體《澎湃新聞》卻稱所謂「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，實際上是彩排過程的照片外流所致。

根據《澎湃新聞》12月1日發布的報導指出，網路上流傳的照片為演唱會彩排期間由現場工作人員拍攝並上傳至社交平台的畫面。該報導還點名拍攝者，並揭露其於11月28日18時，將畫面上傳至個人抖音帳號，並附文宣稱「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」，引發媒體與網友大量轉載，導致「濱崎步獨自在空場完成整場演出」的錯誤訊息迅速擴散。

對此，該名工作人員已公開道歉，坦承違反了主辦單位明定的規範，包括不得在彩排期間拍照、錄影或發布任何社群內容。他表示，由於個人行為造成主辦方與相關單位困擾，感到極度懊悔，並強調未來將嚴守工作規定，避免類似情況再次發生。

這起事件也引發網友熱議，「濱崎步自己的IG也有發，是自己騙自己嗎？」、「下一步是不是要說『她本人不知道自己正在唱歌』？」、「說是彩排？彩排還化全妝，穿戰袍全程錄影？」也有人認為，「無論如何，應該要對外清楚說明演唱會取消的真正原因」，呼籲中國官方應給予明確交代。

有工作人員出面致歉，不該於濱崎步彩排時拍攝。（圖／翻攝微博／九派新聞）

