濱崎步巡演又被取消 澳門演唱會被喊卡最終場告吹

【緯來新聞網】近來中日關係緊張，日本天后濱崎步巡演也受到影響，繼上月29日上海場遭無預警取消後，今她在社群宣布遺憾消息，表示明年1月亞巡最終場澳門場，在跟主辦以及經紀公司多次協商下，確定因「各種因素」取消，直呼「十分遺憾」。

濱崎步亞巡澳門場確定取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步上月原訂在上海舉辦演唱會，卻在前一天遭「無預警喊卡」，當時她仍堅持在空無一人的場地裡完成演唱會，讓不少粉絲都相當心疼，沒想到如今亞巡最終場澳門場也遭喊卡。



她在聲明中指出，暌違16年才舉行的亞洲巡迴演唱會，「很遺憾沒辦法將最終場呈現給大家就結束，在此表達最深的歉意。」她也承諾粉絲，「未來我們一定會再想辦法找機會與大家見面。」至於購買上海場、澳門場門票的粉絲，她也會與團隊協調，讓這兩場粉絲未來能優先購買2026年日本巡演門票，「為了不辜負大家的心意，我們會努力全力以赴。」

濱崎步在社群宣布澳門場因各種因素被迫取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

