濱崎步巡演「上海場緊急取消」澳門站危險了？ 蔣萬安、陳其邁頻頻招手

濱崎步今年來台北開場，親切揮手致意。黃于珊攝



日本首相高市早苗提出「台灣有事」相關言論，讓中日關係持續緊張，甚至連演藝圈也遭受波及。日本流行樂界天后濱崎步原定前天（11／29），在中國上海體育館舉辦亞洲巡迴演唱會上海站，但被官方粗暴取消，雖然濱崎步仍依約開唱，外界認為明年1月澳門站恐怕也危險了。對此，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁，也頻頻喊話濱崎步再來台灣開唱。

針對上海演唱會遭粗暴取消，但濱崎步仍展現了非凡的專業態度，濱崎步選擇登上這個已完成搭建的舞台，在空蕩蕩的場館中，面對1萬4000個無人的座位，完整地演繹了從開場曲到安可曲的全部內容，她採用了與正式演出相同的規格，甚至使用了舞台特效，並將這場「無觀眾演唱會」全程錄製下來，承諾在未來適當的時機向所有未能到場的歌迷公開，作為一種彌補與交代。濱崎步認真負責的態度，也廣獲粉絲好評。

濱崎步29日仍完成上海演場會演出，只是台下1萬4千個座位上沒有觀眾。翻攝自a.you IG

對比中國片面取消演唱會，蔣萬安則對濱崎步發出了熱情的邀約，蔣萬安回憶起濱崎步今年8月在台北小巨蛋開唱時，市府團隊曾致贈她小籠包、鳳梨酥等禮品，蔣萬安更送上濱崎步喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，蔣萬安也喊話：「我們絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜！」

濱崎步穿上印有「TAIPEI」字樣的露肩緊身衣獨寵台粉。大步整合行銷提供

至於被譽為演唱會之都的高雄市，陳其邁也力挺濱崎步，對於其敬業表現給予高度推崇，更坦言他個人非常喜愛濱崎步，稱讚其擁有獨特風格及魅力。陳其邁指出，藝術文化演出不應受政治因素的粗暴干擾，自由的表現環境才能促進演唱會產業的蓬勃發展，並強調這種干預行為是不可取的。陳其邁歡迎濱崎步到高雄，但要看濱崎步的時間是不是能配合，「我個人非常喜歡她，一定非常歡迎她來」。

