濱崎步彩排究竟算不算正式演出？蠻牛太太曝節目亂講內容引爆三地網戰

記者林宜君／台北報導

日本歌壇天后濱崎步原訂在11月29日於上海舉行演唱會，卻因「不可抗力」突然取消，連帶引爆「是否真的完成無觀眾演出」的討論，從日本一路延伸到台灣網路圈，爭議持續發酵。台灣知名網紅「蠻牛太太」蔡湘宜也加入話題，點出彩排服裝被質疑的荒謬之處，再度把議題推上熱度。

濱崎步在上海的演出遭取消後，外界對「空場彩排」是否等同完整演出產生激烈攻防。（圖／翻攝自蔡湘宜FB）

濱崎步在上海的演出遭取消後，外界對「空場彩排」是否等同完整演出產生激烈攻防。相關畫面曝光後，一些評論節目也跟進討論，甚至有來賓質疑：「彩排哪會穿正式演出服呢？！要是彩排把衣服刮破，那隔天怎麼辦？！」語氣輕蔑，引發兩岸三地網友反彈。

廣告 廣告

根據教育部《國語辭典簡編本》明確記載，所謂「彩排」指的是正式演出前的最後一次排練，服裝與道具皆與正式演出相同。（圖／翻攝自蔡湘宜FB）

「蠻牛太太」二日在臉書以「嚇屎寶寶了」為題發文，直指上述說法根本離譜。她說自己聽到這段發言後驚訝到立刻去查資料，「還以為我戲劇科班的專業都還給老師了」。「蠻牛太太」強調，公開講話應基於事實，不該隨意發言誤導大眾，也無奈表示：「這年頭會演是英雄，敢信口開河就是名嘴！欽敬！欽敬！」根據教育部《國語辭典簡編本》明確記載，所謂「彩排」指的是正式演出前的最後一次排練，服裝與道具皆與正式演出相同，後來也泛指大型活動的最終排程，等同於最接近正式演出的完整走位。

更多三立新聞網報導

木村拓哉突變臉惹議！粉絲狂猜「代言中國惹禍」 人皮頭套傳言越燒越猛

于朦朧案延燒！網瘋傳台灣已有活摘器官惹恐慌 醫檢師急澄清網不買單

于朦朧案揭人體產業鏈！富二代「人骨包」再被挖 網轟：骨頭來源不敢講

「夜店大亨」夏天倫地下室被狠砍！前員工爆「被資遣又被酸」早預謀伏擊

